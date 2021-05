Una meta per le tue vacanze: l’isola d’Elba

L’isola d’Elba, una perla incastonata nell’Arcipelago Toscano, è una località turistica tra le più apprezzate del nostro paese, scelta da un gran numero di turisti ogni anno per le proprie vacanze estive. Grazie alla presenza di paesaggi suggestivi e di locali molto alla moda, l’isola d’Elba è la meta perfetta sia per chi preferisce una vacanza in totale relax, sia per chi preferisce trascorrere qualche giorno più movimentato. L’isola d’Elba quindi è adatta alle esigenze di uno svariato numero di turisti.

Prenotare un traghetto da Piombino per l’isola d’Elba

L’isola d’Elba è collegata con la terraferma da traghetti che partono da Piombino. I collegamenti sono continui e permettono a chiunque di gestire al meglio gli orari di partenza e di arrivo da e per l’isola, in base alle esigenze di ogni turista. Si può visionare la biglietteria online piombino per acquistare il biglietto , prenotare e godersi le vacanze in una della location italiane più suggestive.

Luoghi simbolo dell’isola d’Elba

Una volta giunti sull’isola sono diversi i luoghi che si possono visitare. Innanzitutto la prima attrazione è il paesaggio di cui si può godere dall’isola, tra spiagge di sabbia bianche e il mare limpido.

Una delle prime mete può essere il Monte Capanne, a circa mille metri di altitudine, e collegato da una funivia che vi porterà quasi fino in vetta, in alternativa si può raggiungere il monte attraverso dei percorsi escursionistici. Dalla cima del monte si possono ammirare i panorami più belli dell’isola d’Elba, immergendosi nel verde della natura e nel blu del mare che la circonda.

I luoghi però più apprezzati dai turisti sono certamente le spiagge che costeggiano l’isola: Marina di Campo, Sant’Andrea, Cavoli, Portoferraio. Tra queste spiagge ve ne sono sia di sabbia che di pietre o scogli, ognuno ha la possibilità di scegliere quella che preferisce. Oltre a queste spiagge più celebri vi sono anche numerose calette meno conosciute ma altrettanto belle, assolutamente da visitare.

Cosa fare sull’isola d’Elba

L’isola d’Elba offre un gran numero di occupazioni per i turisti che ogni anno decino di passarvi le vacanze estive. Dalle escursioni prenotabili presso le agenzie presenti sul territorio, alle giornate di relax sulle spiagge, grazie ai confort offerti dai lidi attrezzati, bar e ristoranti.

Per rilassarsi al meglio è consigliato un passaggio dalle Terme di San Giovanni dove si può seguire un percorso benessere con fanghi o bagni termali o altre opzioni con formula spa.

Le bellezze naturalistiche permetto inoltre di poter fare delle escursioni attraverso i percorsi di trekking per raggiungere spiaggette nascoste o comunque luoghi più riservati e poco affollati, si possono inoltre affittare delle biciclette per fare un giro dell’isola e mantenersi in forma allo stesso tempo.

La sera invece, dopo una giornata al mare o un’escursione, si può prenotare un tavolo in uno dei ristoranti dell’isola per degustare le specialità culinarie elbane. Per il dopo cena l’isola offre diversi locali notturni dove trascorrere una serata facendosi travolgere dal divertimento.