Una libreria digitale di tutte le copertine FIFA dal 1994 al 2020

Per i migliori collezionisti, ecco una raccolta digitale di tutte le copertine delle edizioni di FIFA dal 1994 a oggi.

FIFA INTERNATIONAL SOCCER 94

Per la prima edizione del videogioco vennero scelti David Platt, allora giocatore della Sampdoria, e Piotr Świerczewski, impegnati in una partita tra Inghilterra e Polonia.

FIFA SOCCER 95

La seconde edizione di FIFA presentava in copertina Erik Thorstvedt, ex portiere del Tottenham, impegnato in un’iconica parata contro il Luton Town.

FIFA SOCCER 96

L’edizione del 1996 fu molto sperimentale. Per la copertina del videogioco fu scelta un’immagine presa dalla finale del Torneo Anglo-Italiano 93/94 tra Brescia e Notts County. Ioan Sabau e Andy Legg sono i due giocatori immortalati in azione.

Per il mercato inglese, invece, fu creata una copertina diversa, raffigurante l’ex Liverpool Jason McAteer impegnato a contrastare Frank de Boer in una partita tra Irlanda e Olanda.

FIFA 97

Nel 1997 si optò invece per David Ginola, fantasista francese del Newcastle che proprio nell’estate del ’97 venne acquistato dal Tottenham.

FIFA ROAD TO WORLD CUP 98

In vista del Mondiale 1998, si optò per una copertina speciale, recante la scritta “road to World Cup”. In copertina ci finì David Beckham. La scelta non fu particolarmente fortunata, dato che l’Inghilterra – in 10 uomini per l’espulsione di Beckham al 47′, venne eliminata agli ottavi dall’Argentina.

FIFA 99

Nell’ultima edizione dello scorso millennio, in copertina ci finì Denis Bergkamp, fuoriclasse olandese che l’Arsenal aveva acquistato nel 1995 dall’Inter.

FIFA 2000

Ancora Tottenham. Per il 2000 venne scelto Sol Campbell, che un anno più tardi avrebbe lasciato gli Spurs per trasferirsi dagli acerrimi rivali dell’Arsenal.

FIFA 2001

Quella del 2001 fu una copertina, in qualche modo, rivoluzionaria. Niente più calciatori della Premier League: in copertina c’è Gaizka Mendieta, leggenda del Valencia.

FIFA FOOTBALL 2002

Si torna all’Arsenal. Nel 2002 EA Sports opta per Thierry Henry.

FIFA FOOTBALL 2003

Nel 2003 EA Sports smette di produrre copertine diverse in funzione dei vari mercati e torna alla copertina globale. Ci sono Ryan Giggs, Edgar Davids e Roberto Carlos.

FIFA FOOTBALL 2004

Stesso format dell’anno precedente, ma interpreti diversi. Nel 2004 ci sono Del Piero, Thierry Henry e Ronaldinho.

FIFA FOOTBALL 2005

L’ultimo anno del “tridente”. Nel 2005 EA Sports punta su Vieira, Sheva e Morientes.

FIFA 06

Siamo nell’epoca di Dinho. Ci sono lui e Wayne Rooney nella copertina di FIFA 06.

FIFA 07

Non cambia nulla nel 2007. Sempre Rooney e Ronaldinho.

FIFA 08

E chi lo schioda il numero 10 del Barcello? Dinho, Dinho, sempre Dinho.

FIFA 09

Quella del 2009 è l’edizione del ritorno alle vecchie abitudini: copertine diverse in funzione dei vari mercati. In Italia ci sono Ronaldinho (in maglia Milan) e Daniele De Rossi.

FIFA 10

In FIFA 10 Daniele De Rossi cede il posto a Giorgio Chiellini. L’altro giocatore dovreste riconoscerlo senza problemi…

FIFA 11

Il Kaká del Real Madrid si prende la copertina di FIFA 11. Insieme a lui c’è ancora Giorgio Chiellini.

FIFA 12

Forse una delle copertine meno fortunate nella storia recente di FIFA. Insieme a Wayne Rooney ci sono Pazzini e Mexes.

FIFA 13

Entriamo nell’epoca di Leo Messi. Accanto alla Pulga c’è Claudio Marchisio.

FIFA14

Sempre Messi nell’edizione del 2014: insieme a lui c’è il milanista El Shaarawy.

FIFA 15

Sempre Messi, ovviamente. Nel gioco del 2015 viene affiancato da Gonzalo Higuain.

FIFA 16

Il format non cambia in FIFA 16. Accanto a Leo Messi c’è l’interista Maurito Icardi.

FIFA 17

Il 2017 è l’anno della svolta. Gli utenti di FIFA votano Reus come uomo copertina.

FIFA 18

Da Dinho a Messi per finire con CR7. In FIFA 18 c’è lui con la maglia del Real Madrid.

FIFA 19

Nel 2019 si opta ancora per CR7, stavolta in maglia bianconera.

FIFA 20