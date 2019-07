Una corsa tra i sentieri Lombardi per rivivere i momenti della Grande Guerra

Dal 20 al 22 settembre la sesta edizione dell’appuntamento sportivo podistico ‘Adamello Ultra Trail – sui camminamenti della Grande Guerra’.

Cinque gare di diversa lunghezza e difficoltà, dai 20 ai 170 chilometri, più un percorso dedicato ai bambini, tutte con un comune obiettivo: mostrare luoghi iconici della Lombardia e riviere i momenti della Grande Guerra che hanno interessato la regione. Si tratta della ‘Adamello Ultra Trail – sui camminamenti della Grande Guerra’, un evento sportivo podistico “che abbina sport e cultura in una maniera speciale, dando lustro alla nostra Lombardia e alle sue bellezze”, come specificato dagli assessori regionali Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Davide Caparini (Bilancio, Finanza e Semplificazione), nel corso della conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della Adamello Ultra Rail, in programma quest’anno dal 20 al 22 settembre. “I suoi percorsi, di grande spettacolarità, attraversano luoghi suggestivi dell’Alta Valle Camonica, importanti per la nostra storia”.

“Questa manifestazione sportiva è per tutti”, ha detto l’assessore Cambiaghi. “La gara è in grado di portare atleti professionisti e amatori, turisti e semplici appassionati, sulle splendide montagne della nostra Lombardia. Può essere considerata un motore economico a 360 gradi, capace di far vivere emozioni a chiunque, permettendo a molti di scoprire i comprensori di Ponte di Legno e del Tonale, che offrono attrattive di ogni tipo per i turisti e gli appassionati del trekking di montagna”. “Questa manifestazione è un biglietto da visita delle bellezze della nostra regione, più che mai fondamentale ora che ci accingiamo a organizzare le Olimpiadi del 2026”, ha aggiunto.