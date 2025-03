“Un tesoro da proteggere: A tu per tu con gli anziani di Caraffa” il novo motore dell’esperienza….

Inizia oggi un viaggio alla scoperta del valore inestimabile degli anziani calabresi. Prima tappa: Caraffa di Catanzaro, dove incontriamo Elisabetta Petruzza, custode di saggezza ed esperienza.

Caraffa (CZ), 13 marzo 2025 – “La migliore aula del mondo è ai piedi di una persona anziana”. Partendo da questa citazione di Paulo Coelho, LaC News24 intraprende un viaggio nel cuore della memoria e della saggezza popolare, dando voce agli anziani calabresi.

A Caraffa, piccolo borgo del catanzarese, abbiamo incontrato Elisabetta Petruzza, poetessa e custode delle tradizioni locali. “C’è tanto egoismo in giro”, afferma Elisabetta, sottolineando l’importanza del dialogo e della condivisione per risolvere i conflitti.

Rievocando la vita nel borgo, Elisabetta ricorda i tempi in cui la comunità si aiutava reciprocamente, valorizzando la semplicità e le tradizioni. Rivolgendosi ai giovani, lancia un appello: “Non date tutto per scontato. I vecchi hanno tanta esperienza e possono dare consigli preziosi per non ripetere gli errori del passato.”

L’iniziativa di LaC News24 mira a creare un ponte tra generazioni, offrendo agli anziani uno spazio per condividere la loro saggezza e il loro patrimonio di esperienze.