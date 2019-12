Un premier donna under 40 per la Finlandia

A seguito dell’addio di Rinne si prosegue con la nomina di Sanna Marin: 34 anni.

La finlandese Sanna Marin, a soli 34 anni sta per diventare la premier piu’ giovane al mondo, votata dal Partito socialdemocratico al potere nel Paese per sostituire il dimissionario Antti Rinne. La Marin, attualmente ministro dei trasporti, sarà anche la più giovane premier finlandese mai salita al potere.

È possibile, secondo il parere dei media locali, che il parlamento approverà in breve tempo la nomina di Marin e del suo nuovo governo e che di conseguenza sarà lei a rappresentare la Finlandia al prossimo vertice Ue del 12-13 dicembre a Bruxelles. La Finlandia possiede, in questo momento, la presidenza di turno dell’Unione europea e la presidenziera’ fino al 31 dicembre.

L’ex presidente Rinne, eletto lo scorso giugno, si era visto ritirare l’appoggio del suo principale alleato, il Partito di centro, dopo gravi accuse riguardo la gestione del servizio postale dello stato.