Un morto in campagna Nuorese, possibile agguato

Un allevatore di 54 anni è stato trovato morto nelle campagne di Ortueri, nel Nuorese. Dalle prime frammentarie notizie si parla di un agguato.

Sul posto i carabinieri della stazione di Ortueri e della Compagnia di Tonara e una ambulanza del 118. Sta raggiungendo la zona il comandante del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Nuoro Michele Cappa.

L’uomo, Marcello Musu, secondo prime indiscrezioni non confermate dagli investigatori, sarebbe stato raggiunto da alcune fucilate. Evidente una ferita d’arma da fuoco alla testa. Non è escluso che il fatto risalga alle ore successive al sorgere del sole, quando l’uomo si è recato nel suo podere a tre chilometri dal centro abitato in località “Suergiu e sa Ide”.

La vittima, che lascia la moglie e due bambini piccoli, era finita agli arresti, e poi scagionata, agli inizi degli anni ’90 per un tentato omicidio di un allevatore del paese.