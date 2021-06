Un morto a Bevagna in seguito ad un incidente stradale

Una persona è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 24, a Bevagna.

Sulle cause e le modalità dell’accaduto sono in corso accertamenti.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti cin una squadra da Foligno, l’incidente è avvenuto proprio alle porte del paese. Secondo quanto si è appreso, si è trattato di un investimento. La vittima è un uomo di 88 anni che era a piedi.