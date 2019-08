Un kg di eroina in ovuli nell’intestino, arrestato

Gli uomini della Guardia di finanza di Genova hanno arrestato un corriere della droga alla stazione Principe. In manette è finito un nigeriano che aveva ingerito 97 ovuli, circa un kg di eroina. L’uomo è stato notato durante un controllo. I baschi verdi lo hanno fermato e hanno controllato i bagagli, senza trovare nulla. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, in Italia con regolare permesso, i finanzieri hanno chiesto alla procura di procedere a un esame radiografico.

Il nigeriano è stato portato in ospedale dove i medici hanno riscontrato la presenza degli ovuli.