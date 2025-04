Ecco l’opzione 2 che avevamo concordato:

Salvataggio a Bari: un coniglietto terrorizzato, perso tra le auto in una traversa di via Capruzzi, è stato soccorso dai volontari del Nogez. Ora è al sicuro e cerca una casa per sempre. Si indaga per capire se sia scappato o vittima di abbandono.