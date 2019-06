Un chilo di marijuana in auto: arrestati

CAGLIARI. Da Carbonia a Cagliari per rifornirsi di droga da spacciare nella cittadina sulcitana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari li hanno fermati con cinque panetti di marijuana in macchina, per un chilo complessivo . In manette un 37enne e un 32enne, originari di Carbonia, Dario Forastieri e Luca Mirko Zuddas,

per i reati di traffico di sostanze stupefacenti e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

I due sono stati fermati sulla statale 130 alle porte di Cagliari a bordo di una Nissan, destando particolare sospetto per il loro atteggiamento nervoso. Sottoposti a perquisizione personale e della vettura, sono stati trovati in possesso di cinque panetti di marijuana, del peso totale di oltre 1

chilogrammo e un coltello di oltre 23 centimetri. I due giovani, dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, uno ha l’obbligo di firma, l’altro (il proprietario dell’auto) agli arresti domiciliari in attesa del processo che per termini a difesa si terrà il 2 luglio prossimo.