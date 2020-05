Un centinaio tamponi su strade Calabria

Sono già un centinaio di tamponi fatti nei posti di controllo allestiti sulla’autostrada A2 e sulla statale 106 in vista dei rientri dei calabresi bloccati in altre regioni dal lockdown. Le postazioni si trovano a Frascineto, nell’area di servizio “Frascineto Ovest” sulla A2, dove sono attive sei squadre con medici e infermieri; la seconda è Roseto, nei pressi del Castello, dove ci sono anche due pattuglie di carabinieri della compagnia di Corigliano e a due pattuglie della Guardia di finanza del Gruppo Sibari. Nelle prossime ore è atteso un aumento del flusso di viaggiatori e di tamponi il cui esito verrà comunicato nel giro di 24/72 ore al diretto interessato e alle strutture preposte.

Il tampone sarà ripetuto nei prossimi giorni ed in caso di doppia negatività il soggetto interessato potrà sospendere anzi tempo la quarantena.