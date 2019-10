Un arresto per droga nel potentino: trovati in casa 325 grammi di marijuana

Un controllo notturno del territorio ha portato a scoprire un notevole quantitativo di sostanza stupefacente pronta per essere confezionata e spacciata.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi (Potenza) hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne, di origini ucraine, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. I Carabinieri, durante l’esecuzione di mirati servizi di controllo del territorio nell’arco notturno, in San Nicola di Melfi, hanno proceduto al controllo dell’autovettura condotta dal soggetto, che stava percorrendo la strada provinciale che collega l’area melfese al foggiano.

All’atto delle prime verifiche, lo stesso mostrava un accentuato stato di nervosismo, atteggiamento che ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, motivo per cui ne è conseguita una perquisizione presso la sua abitazione, in un’area non molto distante, in agro del comune di Ascoli Satriano (FG). In tale circostanza, all’interno di una camera del piano superiore del domicilio, gli operanti hanno rinvenuto un cospicuo quantitativo di marijuana, già essiccata e pronta per lo spaccio, vale a dire 325 grammi circa, insieme ad altro materiale utile al confezionamento delle dosi da immettere sul mercato. Al termine delle attività di ricerca l’individuo è stato arrestato.