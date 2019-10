Umbrialibri 2019 arriva a Terni nel weekend dal 24 al 26 ottobre

Un’anticipazione è prevista per sabato 19 ottobre. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale, ma ecco gli appuntamenti ternani da non perdere.

Prosegue il viaggio “Sulla strada” di Umbrialibri 2019. Dopo Perugia (e Gubbio), la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria e dall’assessorato alla cultura del comune, si sposta a Terni, negli spazi della Bct, la biblioteca comunale in piazza della Repubblica, dal 24 al 26 ottobre con un’anteprima sabato 19 ottobre. In programma incontri, workshop e reading, con ospiti del panorama editoriale e culturale nazionale e una ricca serie di presentazioni delle ultime novità degli editori umbri.

Tra gli appuntamenti da segnalare, tutti a ingresso gratuito (il programma completo è nel sito www.umbrialibri.com), l’incontro con Andrea Vitali, che giovedì 24 ottobre alle 19 presenterà il suo Documenti, prego (Einaudi). In serata, spazio alla poesia contemporanea, con il viaggio di due poeti italiani a confronto: Alessandro Niero, con Residenza fittizia (Marcos y Marcos) e Cristiano Poletti con Temporali (Marcos y Marcos).

Venerdì 25 ottobre, alle 17.30, Ben Pastor parlerà del suo ultimo libro, La canzone del cavaliere (Sellerio), mentre alle 19 protagonista di Umbrialibri sarà il Campionissimo Coppi: il giornalista Maurizio Crosetti presenterà Il suo nome è Fausto Coppi (Einaudi). Alle 21 si celebreranno poi i 50 anni della casa editrice Sellerio, con Francesco Recami, che parlerà del suo libro La verità su Amedeo Consonni, e Giampaolo Simi, con I giorni del giudizio.

Sabato 26 ottobre, ancora tanti incontri e presentazioni durante tutta la giornata, prima della chiusura della rassegna con il reading dell’attore Francesco Montanari, alle 21, da Il complotto contro l’America (Emons editore) di Philip Roth.

“Gli editori locali – evidenziano gli organizzatori – saranno protagonisti ed espositori in piazza della Repubblica, 25 e 26 ottobre, con la mostra-mercato e, nelle librerie della città, i librai presenteranno le proprie proposte originali ispirate al tema della manifestazione”. Il tema sulla strada viene declinato sia come strada reale che per essere percorsa ha bisogno di mappe, sia come metafora di come la lettura opera nella fantasia.

Risponde alla prima interpretazione l’anteprima di sabato 19 ottobre, quando alle 17, verrà presentato il Catalogo ragionato delle opere a stampa di Stefano Bifolco e Fabrizio Ronca, un’opera che fa tremare i polsi – è stato detto – con la cartografia e topografia italiana del XVI secolo, stampato solo in 600 copie e donato alla Bct dal Lions club San Gemini Terni. Lo stesso giorno alle 18.30 invece, la maratona di lettura su testi di viaggio, esplorazione, avventura organizzata in collaborazione con l’associazione Stefano Zafka (ogni partecipante avrà a disposizione al massimo cinque minuti per leggere un brano, una poesia, un resoconto o riassumere un testo attinente l’argomento. Prenotazione obbligatoria alla mail: ste.bufi2@gmail.com).

La strada è anche viaggio di formazione, quello che UmbriaLibri propone agli studenti delle scuole del territorio attraverso appuntamenti con autori nazionali di rilievo e laboratori dedicati a target di età differenti, come quello della sala whynot Bct con la ghafic novel di Giulia Argnani.