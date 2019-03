Ultraleggero precipita su piste da sci in Valle d’Aosta, muore ex campione di slittino Herin

La vittima, Corrado Herin, era un ex campione di slittino e mountain bike

AOSTA – Si chiamava Corrado Herin la vittima dell’incidente aereo che alcuni minuti fa è precipitato in prossimità degli impianti di sci di Torgnon, in Valle d’Aosta. Il 52 enne valdostano, ex campione di slittino e mountain bike, stava pilotando il suo piccolo velivolo in compagnia di un passeggero, quando ha perso il controllo del mezzo ed è piombato al suolo. Ancora ignote le cause dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti il 118 e il soccorso alpino valdostano.

L’ultraleggero, un Piper, è precipitato in località Chantorne’, nei pressi delle piste da sci. Assieme ad Herin è rimasta coinvolta un’altra persona che ha riportato gravi ferite e che attualmente è stata trasportata al pronto soccorso ed è in fase diagnostica.

Herin, una vita tra lo slittino e la Mtb

Corrado Herin in carriera aveva vinto due medaglie d’oro ai Mondiali di slittino su pista naturale nel doppio nel 1986 e nel 1992 (oltre a due medaglie di argento nel singolo e nel doppio nel 1990). All’inizio degli anni ’90 era passato alla mountain bike, specialita’ downhill, vincendo una medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Vail nel 1994 e la coppa del mondo del 1997. Dopo essersi ritirato dalle competizioni è stato per alcuni anni direttore tecnico della nazionale italiana di downhill e four-cross.