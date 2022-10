Ufficio Anagrafe e Postazioni decentrate – comunicazione all’utenza

Notizie



“Si comunica che, essendo cessata l’emergenza epidemiologica, per i servizi dell’ ufficio anagrafe e delle P.D. si procederà all’abolizione delle relative finestre di prenotazione con decorrenza dal 9 gennaio 2023”.

E’ quanto si legge in un avviso pubblicato stamani sul sito istituzionale del Comune, che così prosegue: “pertanto sino a tale data, presso gli sportelli dei suddetti uffici, saranno ricevuti prioritariamente gli utenti già prenotati , mentre gli utenti non prenotati che attestino i motivi di urgenza per partenze documentate (visite mediche, partecipazioni a concorsi, questioni sanitarie etc) saranno ricevuti successivamente, previa esibizione della carta d’identità scaduta o deteriorata, denuncia di smarrimento o furto. Ove ce ne sia la possibilità, a seguire, potranno essere ricevuti anche soggetti non prenotati”.

L’avviso è consultabile alla pagina: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?id=35429&tipo=4