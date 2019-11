Ufficiale-Arsenal: Emery è out

Adesso è ufficiale: Unai Emery è stato esonerato dall’Arsenal.🚨

L’allenatore spagnolo non è più l’allenatore dei Gunners. Emery è arrivato lo scorso maggio dopo l’addio di Arsene Wenger. In una stagione e mezza, Emery ha portato l’Arsenal alla finale di Europa League poi persa contro il Chelsea. L’ex Valencia, Siviglia e Psg ha un contratto in essere fino al 2021. L’Arsenal voleva cercare di portare avanti la situazione fino all’estate, ma il pessimo inizio di stagione con una partita vinta nelle ultime otto ha fatto cambiare idea al club. L’Arsenal ha nominato Freddie Ljungberg come allenatore ad interim. Da capire se il successore verrà scelto già la prossima settimana dopo la partita contro il Norwich oppure più avanti.