Uefa- ecco le nuove ipotesi per terminare la Champions League

La Uefa lavora per far terminare le competizioni europee e in particolar modo la Champions League.

Le sorti delle competizioni europee dipenderanno dai campionati: più tardi si comincia, più si rischia di non concluderle integralmente. La Uefa sta ragionando, soprattutto per quanto riguarda la Champions League. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo da Nyon sarebbe quello di concludere la competizione integrale, facendo partita il 7/8 agosto il ritorno degli ottavi mancanti.