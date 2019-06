Udine, intercettato traffico di gattini dalla Slovacchia

Lungo a A4 che si lascia alle spalle la Slovacchia, la Polizia ha intercettato un’auto che trasportava 33 cuccioli di cane e gatto.

Un traffico illegali di cuccioli di cane e di gatto lungo la A4. Intercettando una macchina che proveniva dalla Slovacchia, gli agenti del Corpo Forestale Regionale e della Polizia stradale di Palmanova hanno scoperto un traffico illegale di cani e gatti. Nell’auto c’erano 33 cuccioli, che sarebbero stati illegalmente venduti nel territorio italiano. Si è trattato di un’operazione congiunta tra le due unità, che ha portato alla denuncia di due uomini italiani che si trovavano alla guida della vettura. A spiegare i dettagli dell’operazione è stata la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

Se fossero riusciti a passare indisturbati, i due uomini sarebbero riusciti a importare in modo illecito i 33 cuccioli nascosti in auto dalla Slovacchia all’Italia, e li avrebbero poi immessi nel mercato traendone profitti sporchi. Grazie anche alla collaborazione della Stazione forestale di Gorizia, l’indagine ha portato all’intercettazione di questo traffico. Crimini come questo sono una delle priorità investigative del Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale (Noava), struttura specializzata del Cfr (Corpo Forestale Regionale), che ha tra i suoi più vivi interessi quello di prevenire e contrastare il traffico illecito di animali.