Udine, arriva per tutti la raccolta di rifiuti porta a porta

Dopo il successo nel centro cittadino, anche le zone limitrofe di Udine saranno interessate dal servizio raccolta rifiuti “Casa per casa”.

Il Comune di Udine estenderà nei prossimi mesi a tutto il territorio il servizio di raccolta rifiuti Casa per casa (cosiddetto Porta a porta), già attivo da anni nel centro cittadino. Il nuovo sistema prevede la raccolta dei rifiuti direttamente a domicilio mediante lo svuotamento di diverse tipologie di contenitori consegnati a tutte le utenze (domestiche e non domestiche). Verrà attivato gradualmente nelle varie zone della città dal 2 dicembre 2019. La prima zona interessata sarà quella della ex 2° circoscrizione “Rizzi – San Domenico – Cormor – San Rocco”. E’ già in corso la consegna dei kit “Casa per casa” da parte di incaricati della società NET S.p.A.