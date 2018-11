Udine, arrestato 28enne con 5 chili di marijuana nel bagagliaio

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tarvisio (Udine) hanno arrestato un 28enne sorpreso con cinque chili di marijuana nel bagagliaio.

Stava per attraversare il confine con l’Austria quando è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tarvisio, comune in provincia di Udine. I militari hanno trovato nel bagagliaio della sua auto cinque chili di marijuana. È successo poco dopo le 13, quando l’uomo, di origini albanesi e irregolare in Italia, è stato oggetto di un controllo a bordo della sua Opel Corsa con targa italiana. I militari erano infatti impegnati in un servizio di verifica del traffico veicolare in uscita dallo Stato.

Visibilmente nervoso, il conducente ha scatenato i sospetti dei militari di Tarvisio, che hanno proceduto con un controllo della vettura. Nel retro dell’auto è stato trovato un trolley contenente quattro sacchetti termosaldati, ciascuno contenente circa un chilo di marijuana. Un altro chilo della sostanza è stato trovato confezionato nella stessa maniera, nascosto dentro una busta della spesa. È stata trovata droga per un totale complessivo di 5,275 chili, immediatamente posta sotto sequestro insieme all’auto del 28enne e al suo cellulare. L’uomo è stato poi portato in carcere a Udine e accusato di traffico e detenzione di sostanza stupefacente.