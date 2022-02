Ucraina, Usa avvertono Kiev: ‘Russia prepara l’invasione in 48 ore’

Zelensky sfida Putin: ‘L’Ucraina intende aderire alla Nato e all’Ue‘ e osserva che “il destino d’Europa si decide sul campo” dell’Ucraina.

Putin ribatte: interessi e sicurezza della Russia “non sono negoziabili”, ma non chiude la porta “al dialogo”.

L’amministrazione Biden ha informato Zelensky che, secondo l’intelligence, la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese entro 48 ore. L’Ue adotta formalmente sanzioni contro Mosca dopo il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Lugansk e convoca una riunione straordinaria per domani. Il Pentagono invia nei paesi baltici di 800 uomini dall’Italia, otto F35, 20 elicotteri Apache dalla Germania, 12 dalla Grecia andranno in Polonia. “Massicci attacchi hacker” sono in atto a Kiev.

Sulla crisi ucraina, Draghi, davanti ai Vescovi che criticano ogni ipotesi di guerra, dice che “prevaricazioni e soprusi non devono essere tollerati“. Mentre l’annuncio di Di Maio di non avere un bilaterale con Mosca fino a quando non “si allenteranno le tensioni” è criticato dall’omologo russo che parla “di strana idea di diplomazia” da parte dell’Italia. “Nel XXI secolo” non si possono cambiare i confini di un Paese con la forza, scrive il presidente del Consiglio Ue Michel. Un tweet di Borrell fa infuriare Salvini che oggi vede Mattarella: “Per il capo della politica estera Ue, le sanzioni servono a bloccare lo shopping dei russi a Milano e i loro party a Saint Tropez… Siamo al ridicolo. O forse al tragico“.