Ucraina: Save the Children, 2 persone al giorno ferite da mine o residuati bellici, rischio gravissimo per i bambini, in un Paese che è diventato il più minato al mondo. Un nuovo gioco da tavolo e corsi di formazione per bambini e genitori da nord a sud del Paese su come proteggersi

6.000 copie del nuovo gioco “Mine Danger” sviluppato dall’Organizzazione distribuite ai bambini del nord e del sud dell’Ucraina, per imparare a evitare i pericoli delle mine e a seguire le regole. Corsi di sensibilizzazione per più di 17.000 bambini, genitori, assistenti sociali e membri delle comunità entro fine anno.

Evitare i terreni senza vegetazione. Non avvicinatevi a serbatoi abbandonati. Non prendete mai in mano un giocattolo abbandonato. Chiamate i servizi di emergenza. Queste alcune delle precauzioni apprese dai bambini ucraini grazie ad un nuovo gioco da tavolo sviluppato appositamente da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, in una iniziativa in partnership con la Ukrainian Deminers Association (UDA).

L’educazione ai gravi rischi legati alle mine si sta rivelando fondamentale per la sicurezza dei bambini in Ucraina, dove almeno 1.068 persone sono state uccise o ferite da questi ordigni o residuati bellici inesplosi dall’inizio della guerra – l’equivalente di due al giorno dal febbraio 2022, e i bambini hanno il terrore di poggiare i piedi a terra.

Oltre 6.000 copie del gioco “Mine Danger“, nel quale i giocatori tirano a turno un dado per avanzare sul tabellone, imparando a evitare i pericoli e a seguire le regole, sono state distribuite ai bambini del nord e del sud dell’Ucraina. Oltre al gioco, Save the Children organizza anche corsi di sensibilizzazione sul rischio mine, ai quali si prevede che già entro la fine del 2023, più di 17.000 bambini, genitori, assistenti sociali e membri delle comunità possano partecipare.

Ira*, 7 anni, e Vika*, 8 anni, studenti della scuola primaria della regione di Kiev che partecipano alla formazione, hanno detto: “Ho imparato a capire dove sono [le mine] anche senza un cartello che le segnali. Se si vede un giocattolo strano, non ci si deve avvicinare e ci si deve allontanare, e anche se vedi un carro armato o un macchinario distrutto. E se c’è un terreno spoglio dove non cresce nulla, non ci si deve andare”.

In meno di due anni, l’Ucraina è diventata il Paese più minato del mondo. Fino a un terzo del territorio ucraino – ovvero 174.000 km quadrati, pari alle dimensioni della Florida negli Stati Uniti – è contaminato. Anche le aree in cui i combattimenti attivi sono cessati rimangono fortemente pericolose a causa dell’elevata presenza di mine e ordigni inesplosi, mentre le aree vicine alla linea del fronte, nella parte orientale e meridionale del Paese, sono particolarmente a rischio.

In una città a soli 70 km dai combattimenti nella regione di Kharkiv, Illia*, 7 anni, era talmente terrorizzato dalle mine che si rifiutava di poggiare i piedi a terra. La sua famiglia ha sopportato cinque settimane di combattimenti e bombardamenti incessanti all’inizio della guerra. La loro casa è stata danneggiata dall’onda d’urto di un’esplosione e diverse mine sono cadute nel loro cortile.

“Ho aperto la porta e ho visto le mine volare sopra di noi. Due sono cadute nel nostro cortile, cinque o sei nel giardino dei vicini. La casa è stata colpita. Se non fosse stato per la neve, la casa sarebbe bruciata. È stato spaventoso, soprattutto quando hanno iniziato a volare le bombe a grappolo”, ha raccontato il padre di Illia*, Serhii*.

Questa esperienza ha spaventato il bambino così tanto che non voleva più rimanere da solo, neanche per poco tempo. Si rifiutava di camminare fuori di casa, così i genitori e la nonna dovevano portarlo in braccio ovunque andassero.

La madre, Antonina*, ha detto: “Illia* non usciva. Diceva che qualcuno poteva aver piazzato [degli esplosivi] di notte, quando non potevamo vederlo. Non voleva camminare nel cortile. Solo ora ha iniziato a muoversi più liberamente, ma cammina ancora con cautela, non corre e non calpesta l’erba e cammina solo sul marciapiede, anche noi camminiamo solo dove altri sono già passati prima. Sono adulta e ho paura”.

Secondo il governo ucraino, solo il 20% dei terreni contaminati – circa 40.000 km quadrati – è attualmente accessibile per lo sminamento a causa delle ostilità in corso. Le ricerche indicano che potrebbero essere necessari fino a 757 anni e 37 miliardi di dollari per bonificare il territorio.

“Dopo quasi due anni di guerra, la contaminazione da mine in Ucraina ha raggiunto proporzioni terrificanti e cresce di giorno in giorno. Anche nelle aree in cui non è in corso un conflitto, i bambini e le loro famiglie corrono il grave rischio di imbattersi in un oggetto esplosivo. Il rischio di subire lesioni disabilitanti o irreparabili per i bambini è estremamente alto, e hanno sette volte più probabilità di morire a causa di un trauma da esplosione. La vita di un bambino dovrebbe essere spensierata, in un ambiente sicuro, senza doversi preoccupare di ogni passo che compie. Purtroppo, i bambini che vivono nelle aree dell’Ucraina colpite dal conflitto sono stati privati di ciò che gli altri danno per scontato” ha dichiarato Sonia Khush, Direttore nazionale di Save the Children in Ucraina.

Save the Children invita tutte le parti ad astenersi dall’uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate e a tenere conto dell’impatto sulle popolazioni civili nella pianificazione e nella conduzione delle attività militari. Le mine e gli altri ordigni esplosivi rappresentano un grave rischio per i bambini e ostacolano le possibilità di sviluppo delle aree colpite.

Save the Children lavora in Ucraina dal 2014 e ha intensificato il suo intervento dopo l’escalation del conflitto guerra nel febbraio 2022. L’organizzazione sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner per fornire assistenza salvavita, come distribuzione di cibo e acqua, sostegno economico e spazi sicuri per i bambini, per garantire che i minori e le famiglie colpiti da questa crisi abbiano il sostegno di cui hanno bisogno.

Per sostenere l’intervento di Save the Children: Emergenza Ucraina | Save the Children Italia