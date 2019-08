Ucciso italiano a Zurigo: si cercano testimoni

A Zurigo è stato trovato morto un italiano, si cercano testimoni.

Questa mattina, un uomo italiano di 66 anni è stato ritrovato morto a Zurigo. Il suo cadavere era all’interno di un’auto. Per adesso i dettagli non sono stati diffusi.

Tuttavia, la prima ipotesi considerata dagli inquirenti svizzeri è l’omicidio. Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere di Schwamendingen, a nord-ovest del centro della città. L’allarme è stato dato poco prima delle 5 di mattina da un passante.

L’uomo aveva notato una persona inanimata all’interno di un Suv lasciato nel parcheggio della piscina comunale. Così ha deciso di avvicinarsi e ha trovato il corpo.

Le dinamiche della morte sono ancora tutte da chiarire. La vettura aveva targa svizzera. Non è ancora stato reso noto di quale cantone.

La polizia ha deciso di lanciare un appello a chiunque abbia visto o sentito nulla. In questi casi, anche un minimo dettaglio può essere fondamentale per dare un nome a questo uomo, per ora, senza identità.