Ucciso a Margherita di Savoia: forse trovata arma delitto

In un edificio abbandonato all’interno del complesso delle saline di Margherita di Savoia (BAT), in contrada Torretta, i Carabinieri hanno ritrovato una pistola Beretta calibro 6.35, che “verosimilmente” dovrebbe essere quella utilizzata per l’omicidio di Antonio Palmitessa, di 26 anni, con precedenti penali, avvenuto lo scorso 20 aprile.

Per l’omicidio, lo scorso 12 maggio i militari dell’Arma hanno arrestato un pregiudicato di 51 anni, Francesco Valentino, detto ‘Franco salatidd’.

Sulla pistola, con il caricatore con due cartucce, saranno effettuati esami tecnici e balistici. La zona dove è stata trovata l’arma, vicino a un campo di calcio dismesso, è frequentata da ragazzi come luogo di ritrovo e di gioco.