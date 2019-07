Uccide negoziante e si spara a Cuneo

E’ entrato in un negozio di articoli sportivi e ha sparato due colpi di pistola al titolare, Marco De Angelis, 56 anni, uccidendolo. Poi ha rivolto l’arma verso se stesso e si è ucciso. E’ successo questa sera nel centro di Cuneo, in una via dietro piazza Galimberti. La vittima è Marco De Angelis, titolare del negozio ‘Dimo sport’. Non è stato ancora identificato l’omicida che si è sparato in bocca.

I carabinieri, che indagano sull’omicidio-suicidio, hanno raccolto la testimonianza di una decina di persone. Il negoziante era anche titolare di una palestra a Cuneo.