Ubriaco scappa dopo incidente, arrestato

Guida ubriaco la propria Renault Clio che si scontra con una Fiat 600 e si ribalta, poi scappa a piedi senza prestare soccorso all’altra conducente ferita gravemente. E’ accaduto verso le 7 sulla Sp del Vallone a Offagna. L’uomo, un 43enne di Polverigi, positivo all’alcoltest superiore a 1,5 g/l, è stato rintracciato dai carabinieri del Norm di Ancona in un’area agricola a 700 metri dal luogo dell’incidente dove cercava di nascondersi tra la vegetazione; è stato arrestato – ai domiciliari – per lesioni personali personali gravi, fuga e omissione di soccorso, guida in stato d’ebbrezza e contromano. Ora attende il giudizio per direttissima. La 55enne che guidava l’altra auto è stata trasferita in gravi condizioni dal 118 agli Ospedali Riuniti di Ancona dov’è ricoverata in prognosi riservata. Il 43enne era uscire dall’abitacolo ed era scappato. Le sue ricerche hanno coinvolto anche i carabinieri di Collemarino, la polizia municipale e i vigili del fuoco.