Ubriaco alla guida investe e uccide anziano, arrestato

Ha investito un pedone 80enne a san Pietro in Casale, nel Bolognese, causandone la morte mentre era alla guida della sua auto, una Merceds, con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1.5 grammi/litro. Protagonista della vicenda un 61enne arrestato dagli agenti della Polizia Locale Reno Galliera per omicidio stradale.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 18.30. A perdere la vita, Gianpaolo Parmeggiani, deceduto dopo essere stato investito nei pressi di un attraversamento pedonale in via Pescerelli. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia locale Reno Galliera che hanno condotto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’anziano, residente in zona, è stato soccorso immediatamente ma per lui non c’è stato nulla da fare.