Ubriaco aggredisce agenti e urina nella volante, denunciato

Ubriaco fradicio, prima ha tentato di aggredire gli agenti della polizia di Genova che l’hanno fermato, poi si è rifiutato di fornire un documento e dire il proprio nome, quindi ha dato in escandescenza nell’auto dei poliziotti, colpendo finestrini e divisorio in plexiglass con calci e pugni per poi spogliarsi completamente e urinare nella volante. Non contento, portato in questura per il fotosegnalamento, all’uscita ha urinato sul marciapiede accanto alle auto di servizio, ed è stato riportato dentro.

Alla fine il 37enne è stato denunciato per rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale e deturpamento ed imbrattamento di cose altrui e dopo la prima sanzione per ubriachezza ha aggiunto anche quella per atti contrari alla pubblica decenza. (