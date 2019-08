Ubriaca disturba i condomini e morde un carabiniere

GENOVA – Non ci ha pensato due volte, quando i carabinieri sono intervenuti per capire cosa stava succedendo ha morso la mano a uno dei militi. Il fatto è successo nel cuore della notte in via Colombo in centro a Genova. Alcuni condomini allarmati e infastiditi da alcuni schiamazzi che arrivavano dall’androne del palazzo hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

Una volta giunti sul posto gli uomini dell’Arma hanno trovato una donna ubriaca. Al momento dell’identificazione lei ha reagito. Fortunatamente nessuna conseguenza per il carabiniere, la presenza del guanto ha infatti evitato ferite. La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.