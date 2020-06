Tutti i nuovi retroscena di mercato nella giornata di oggi

Ora è ufficiale: il Borussia Dortmund, che a fine stagione perderà Hakimi (di ritorno al Real Madrid, in teoria), si è assicurato le prestazioni di Thomas Meunier, andato in scadenza con il PSG. Il terzino belga a gennaio era stato associato alla Juventus in più occasioni, sia nel mercato di gennaio che nelle ultime settimane. Ma i gialloneri si sono mossi con anticipo e hanno chiuso il colpo. Meunier, come annunciato la scorsa settimana, non giocherà in Champions League con la maglia del PSG (stessa sorte per Cavani): il belga è un giocatore del BVB a tutti gli effetti.