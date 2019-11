Tutte le occasioni per la sessione invernale del calciomercato

3/21

ALESSANDRO FLORENZI (“Offerte lampo”). Per Fonseca non esiste alcun “caso Florenzi” ma non si può evitare di notare come il suo minutaggio in questa stagione sia sceso drasticamente. Tornato titolare contro il Brescia dopo due panchine di fila, Florenzi non ha il posto fisso garantito in una squadra che ama e in cui ha ereditato la fascia di capitano succedendo a due totem come Totti e De Rossi. Motivo per cui ora, in questo preciso “momento storico”, forse potrebbe vacillare di fronte all’idea di un nuovo progetto.