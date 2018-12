36enne denunciato per aver staccato un pezzo di muro dell’Anfiteatro Flavio

Ennesimo sfregio al monumento più celebre di Roma e simbolo italiano per eccellenza. Un altro turista, questa volta americano, ha staccato un pezzo di parete dal Colosseo per tornare a casa con un souvenir di prim’ordine. Il 36enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo stato.

Questa insieme alle altre 9 denunce e 15 sanzioni, sono il risultato dei controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, aiutati dai colleghi dell’8° Reggimento “Lazio” e della Compagnia Speciale di Roma, nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali. Il fine ultimo è quello di contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e di degrado.