turismo: ” Risposte entro il 15″

Fondamentale conoscere al più presto le modalità per riapertura in sicurezza, i protocolli sanitari e i processi dall’arrivo dei turisti e le regole da seguire se si dovessero presentare casi di contagio

Se anche si aprirà completamente – avvertono le aziende – il primo luglio, il crollo sarà pesante. Nella stagione 2020 – questi i numeri del report – si perderanno 9 milioni e 698mila presenze: il 70% in meno di stranieri e il 59% di italiani. In più il fatturato degli alberghi sarà tagliato di 800 milioni di euro e si perderà il 67% dei posti stagionali, oltre 50mila lavoratori in meno. L’intero sistema turistico perderà oltre 2,5 miliardi di euro