Trieste, 23 mag – Sviluppo del Porto commerciale, recupero e

rivitalizzazione del Porto vecchio e valorizzazione della

vocazione turistica dell’area giuliana. Sono questi i tre asset

che tutti i cittadini della zona dell’ex provincia di Trieste e

le istituzioni ritengono fondamentali per favorirne lo sviluppo,

con conseguenze positive per l’intero Friuli Venezia Giulia.

È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alle

Autonomie locali durante la quarta edizione di “Tourism matching

2022 Karst & Triest: a slow destination for travellers”, l’evento

dedicato a far scoprire al pubblico i migliori servizi turistici

slow, nonché i gusti e gli aromi locali marchiati Slow Food,

organizzato dal Gruppo di azione locale Carso.

L’esponente della Giunta ha rimarcato il forte incremento del

turismo registrato dall’area giuliana, a partire da quello

croceristico, con la presenza di un numero mai registrato prima

di navi bianche alla Stazione marittima del capoluogo regionale,

ma anche a Monfalcone. Oggi la nostra regione sta avendo una

grande visibilità, ma è necessario che tutti i soggetti operanti

sul territorio facciano sistema per aumentare ancora il livello

dell’offerta turistica. È proprio a tale scopo che la Regione ha

dato vita al marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, un brand

capace di caratterizzare l’intera regione e attraverso il quale

viene attuata la promozione coordinata dal territorio, delle

esperienze che vi si possono vivere e delle sue eccellenze

enogastronomiche.

L’assessore ha quindi espresso l’apprezzamento della Regione per

la collaborazione instauratasi tra il Gal Carso e Slow food

evidenziando come tale partnership, assieme al marchio “Io sono

FVG” rappresenti sicuramente un punto di forza per fare in modo

che i turisti che vengono a visitare la nostra regione decidano

di fermarsi un giorno in più, generando così un immediato aumento

del Pil turistico, che può quindi essere reinvestito in Friuli

Venezia Giulia, generando così in circolo virtuoso.

