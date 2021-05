Turismo: Otranto lancia campagna promozione per l’estate

– “Otranto è Otranto” è la nuova campagna di promozione turistica del Comune salentino per l’estate. “Noi siamo pronti.

Abbiamo lavorato negli ultimi mesi per cercare di riorganizzarci al meglio in vista della stagione estiva, necessaria per far ripartire la nostra economia – dice il sindaco Pierpaolo Cariddi – . Non è stato facile, spesso abbiamo navigato a vista in attesa delle direttive ministeriali che, come ormai tutti sappiamo, in base alla curva epidemiologica regolano chiusure e aperture. Ma abbiamo sempre guardato al futuro positivamente, fiduciosi e, nonostante i tempi incerti, abbiamo studiato e realizzato una nuova campagna di promozione basata sull’identità di un territorio che ha tanto da raccontare”.

Il tema della sicurezza rimane comunque centrale nell’estate otrantina. Anche quest’anno saranno garantiti distanziamento e ordine nelle spiagge pubbliche cittadine. La community library “Le Fabbriche”, in piazza all’Umanità Migrante, sarà aperta al pubblico con spazi esterni in cui leggere, lavorare e studiare con Wi-Fi gratuito. Per ciò che concerne gli eventi, è confermato Giornalisti del Mediterraneo i primi di settembre e altri si stanno valutando in funzione delle norme che verranno emanate per quel settore. I fossati del Castello ospiteranno iniziative “a cielo aperto”, come Battiti Live e concerti di artisti di fama internazionale. Le sale del Castello ospiteranno la mostra Banksy, dal 23 giugno al 19 settembre, e una mostra sulle ceramiche artistiche pugliesi in collaborazione con il museo di Grottaglie. A Torre Matta, invece, sarà allestita una mostra di arte contemporanea di Maria Papadimitriou a cura di Cijaru.