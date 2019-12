Turismo: 2019 anno record per il Veneto

Il gondolone da parada listato a lutto e vogato dai gondolieri, trasporta lungo il Canal Grande la salma di Valeria Solesin, la giovane veneziana uccisa nell'attentato al Bataclan di Parigi, verso piazza San Marco, per la cerimonia funebre a Venezia 24 novembre 2015. ANSA/ANDREA MEROLA

Turismo: Veneto leader del settore nel 2019.

Nel periodo tra gennaio e settembre il Veneto ha fatto registrare un nuovo aumento di turisti: +2,6% negli arrivi e +2,5% nelle presenze rispetto all’anno scorso.

La crescita del comparto della prima regione turistica d’Italia, dunque non si arresta.

“I dati – commenta l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner – sono confortanti, positivi e ci dicono che, come nel 2018, siamo in crescita. Dunque, in sostanza, sarà una nuova annata record se da ottobre a dicembre saranno confermati questi dati. E’ positivo anche il fatto che siamo stati premiati a livello nazionale, innanzitutto come la regione più amata e più turistica d’Italia”.

Per mantenere la leadership nazionale, la Regione Veneto ha continuato a investire, innanzitutto nell’utilizzo dei fondi comunitari, con una spesa di 487 milioni con 78 bandi. Ancora, il nuovo portale della Regione si è aggiudicato il premio “Best portal project”.

Il 2019 è stato anche quello della lotta all’abusivismo, in particolare con l’introduzione di un codice identificativo regionale. Tra i risultati la partenza di ‘Venice Sands’, un progetto per la promozione comune dell’intera costa veneta; infine altre due iniziative: ‘Porte dell’accoglienza’ per cui negli aeroporti veneti (Venezia, Treviso e Verona) ci saranno punti informativi. L’Osservatorio turistico federato del Veneto infine elaborerà dati fondamentali per gli operatori.