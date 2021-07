Tumori: seno, ogni anno 220 nuovi casi nell’Imperiese

“Il tumore al seno è una malattia che colpisce una donna su 8, con 220 nuovi casi all’anno in provincia di Imperia e 54mila circa in Italia”. Lo ha detto il presidente Lilt e responsabile della Breast Unit dell’ospedale di Sanremo, Claudio Battaglia, stamani, a margine della consegna di alcune decine di “borse porta drenaggio”, realizzate a mano dalla Associazione Sanremo Ricama.

“Dopo un intervento al seno per combattere il cancro – ha poi aggiunto Battaglia – nella sede della ferita per 2-7 giorni la paziente ha i drenaggi, ovvero dei piccoli tubi che drenano sangue e liquidi in un piccolo sacchetto. Si può tranquillamente camminare e muoversi, ma è necessario non staccarlo mai per evitare effetti collaterali o infezioni. Per una donna che sta affrontando un momento tanto difficile della propria vita, portare anche la sacca del drenaggio in bella vista può rappresentare una situazione di imbarazzo”. La presidente di Sanremo Ricama, Giovanna Cantoni, ha spiegato che: “Le borse vogliono essere un piccolo dono per venire incontro alle necessità pratiche durante lo svolgimento di alcune cure e sono esse stesse veicolo di importanti messaggi, che impreziosiscono quella passione fatta di filo, ago, tessuto, che unisce da sempre tutti i momenti importanti della vita”.