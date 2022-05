27 maggio 2022

(AVN) Venezia, 27 maggio 2022

“Dall’Istituto Oncologico Veneto, del quale andiamo fieri, è partita oggi verso tutto il mondo una nuova occasione fondamentale di ricerca medica per attaccare e curare un tumore cerebrale aggressivo come il glioblastoma”.

Così il Presidente della Regione Veneto accoglie la notizia che gli oncologi e i ricercatori dello IOV di Padova hanno avviato una ricerca su un nuovo approccio terapeutico per i malati affetti da glioblastoma che prevede di agire su più fronti: Agire subito dopo l’atto chirurgico e in modo combinato – Regorafenib, chemioterapia e radioterapia – senza aspettare che la malattia vada in progressione, potrebbe essere la rivoluzionaria chiave di volta per aumentare 0la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

“I primi pazienti per la ricerca possono essere arruolati già da oggi – dice il Governatore – a loro e ai loro medici auguro che la ricerca possa avere risultati concreti e capaci di segnare un nuovo punto contro questo tipo di tumore”