Trump riconosce il Golan come parte di Isreale

Trump ha firmato i documenti per riconoscere le alture del Golan come parte occupata di Israele.

Donald Trump ha firmato per riconoscere le alture del Golan, occupate dal 1967, come parte di Israele. Inutile dire che da Damasco c’è stata una reazione molto forte: “Un attacco fragrante alla nostra sovranità”.

Dal canto suo, Trump ha ribadito che: “L’attacco spregevole di questa mattina dimostra le significative sfide alla sicurezza che Israele affronta ogni giorno, e oggi faccio il passo storico per promuovere la capacità di Israele di difendersi”.

Già il tweet pubblicato una settimana fa, in cui il presidente americano diceva che: “Dopo 52 anni, è tempo che gli Stati Uniti riconoscano pienamente la sovranità di Israele sulle alture del Golan, che hanno importanza strategica e sicurezza critica per lo Stato di Israele e stabilità regionale”, aveva destato non pochi problemi a livello internazionale.

Nel comunicato diffuso dalle autorità siriane dopo la firma di Trump si legge anche che: “L’atto si presenta come un’incarnazione della coalizione organica tra Stati Uniti e Israele nella severa ostilità verso la nazione araba che rende gli Stati Uniti il principale nemico degli arabi nonostante il supporto e la protezione illimitati offerti da le amministrazioni successive degli Stati Uniti all’entità usurpatrice israeliana.”