Trump: Con Corea rapporti buoni, ma resta qualche ostilità

“Lui sa che ho un’elezione davanti. Non penso che voglia interferire ma dovremo vedere.

Penso che voglia vedere accadere qualcosa. I rapporti sono molto buoni ma c’è qualche ostilità, non c’è dubbio al proposito”: così Donald Trump sul leader nordcoreano Kim Jong-un dopo che il rappresentante di Pyonyang all’Onu ha detto che la denuclearizzazione è fuori dal tavolo negoziale e che gli Usa stanno perseguendo una “politica ostile”.

Nel mese di giugno, Trump e Kim Jong-un avevano siglato un accordo sul nucleare. I dettagli del documento non sono stati resi noti, ma ci sarebbero degli impegni reciproci. Da un lato, Kim Jong-un avrebbe garantito l’avvio del processo di denuclearizzazione che – a detta di Trump – è un processo già iniziato “e si sta muovendo rapidamente”. Dall’altro, Trump ha annunciato la sospensione delle manovre congiunte tra americani e sudcoreani al confine, definite troppo costose e non più vitali in una fase di disgelo. Uno scenario che coglie di sorpresa Seul, che infatti si è presa del tempo per analizzare a fondo il senso reale dell’annuncio.