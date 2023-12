Trump augura Buon Natale a Biden e avversari: “Che marciscano all’inferno”

(Adnkronos) – "Buon Natale a tutti, anche all'unica speranza dell'imbroglione Joe Biden, il pazzo Jack Smith". E' questo il messaggio di Natale con cui l'ex presidente si augura che una serie di persone, a cominciare appunto dal procuratore speciale che l'ha incriminato, che "cercando di distruggere" il Paese "marciscano all'inferno". "Sono compresi i leader mondiali, sia buoni che cattivi, ma nessuno di loro malvagio e malato come i banditi che abbiamo nel nostro Paese – scrive Trump su Truth Social – che con i loro confini aperti, l'inflazione, la resa all'Afghanistan, l'imbroglio del Green New Deal, le tasse alte, la mancata indipendenza energetica, i liberal nell'esercito, il conflitto Russia/Ucraina, Israele/Iran, la follia della auto elettriche, e molto di più, stanno cercando di distruggere quelli che una volta erano i grandi Stati Uniti d'America". "Che possano marcire all'inferno, Buon Natale", conclude Trump che è il super favorito delle primarie repubblicane che inizieranno il 15 gennaio, con un vantaggio medio sugli avversari del 15%, e viene dato per il momento vincente anche in un nuovo ipotetico duello con Joe Biden, con un vantaggio medio del 1,9%. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)