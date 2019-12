Truffe: rivendevano biglietti Atac rubati, tre denunciati

Foto LaPresse 28-11-2013 Roma Cronaca Sit-in di protesta davanti la sede ATAC del comitato ex interinale ATAC e comitato pendolari tratta Roma/Ostia

Denunciati tre uomini in zona San Giovanni con l’accusa di ricettazione. I tre avevano rubato un pacco di abbonamenti Atac per rivenderli in modo illecito.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno denunciato a piede libero, con l’accusa di concorso in ricettazione, tre cittadini cinesi, una 39enne, titolare di un bar-tabacchi di via La Marmora, un 34enne e una 57enne, titolare e dipendente di un bar-tabacchi in piazzale Prenestino.

Al termine di accertamenti presso le due attività commerciali, i Carabinieri hanno constatato che venivano venduti alcuni titoli di viaggio di trasporto urbano della società “Atac”, rubati durante un furto subito, lo scorso 8 novembre, da un 44enne, operatore di acquisto e vendita di biglietti. La vittima aveva denunciato l’episodio agli stessi Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni, specificando che ignoti avevano portato via un pacco contenente abbonamenti e biglietti “Atac”, del valore di 50.000 euro, custoditi nella sua autovettura, parcheggiata in via Taranto.

I Carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno dei locali dei due bar tabacchi, rinvenendo 92 titoli di viaggio, poi sequestrati.

Al momento i tre cittadini stranieri sono stati denunciati.