Truffa dello specchietto, individuati e denunciati due lestofanti

GENOVA – Usavano la tecnica ormai collaudata della truffa dello specchietto. L’ultima volta è stata ad Arenzano lo scorso luglio. Nella cittadina del ponente Genovese avevano inscenato un finto incidente stradale con una genovese di 55 anni simulando, appunto, la rottura dello specchietto della loro autovettura.

Si tratta di una coppia di origine siciliana, lui di 27 anni e lei di 25, entrambi con precedenti. In questa occasione e sfruttando la disattenzione della vittima erano riusciti a farsi consegnare dalla donna una cifra di 100 euro. Ma gli è andata male. Al termine di indagine, i Carabinieri di Arenzano sono riusciti ad identificare i due soggetti e a denunciarli per truffa in concorso.