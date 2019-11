Truffa con falsi assegni, tre denunciati

Staccavano assegni falsi nel centro e nel nord Italia: tre arresti.

Era dedito alle truffe e alla ricettazione il sodalizio criminale individuato nel corso delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Vernio che hanno agito in collaborazione con i colleghi di altre Stazioni del centro-nord Italia.

Sono coinvolte come parti offese aziende specializzate nel commercio di carne co sede a Garlasco (Pavia), Cartura (Padova), Cortona (Arezzo) e Castelguelfo di Bologna. Sul fronte operativo, i 3 malviventi (residenti e domiciliati a Vernio), spacciandosi per ristoratori, contattavano via telefono o per mail le aziende di generi alimentari, in particolare carne e salumi, proponendo l’acquisto di consistenti quantità di merce ed offrendo come pagamento assegni che poi si rivelavano “scoperti”, arrivando anche a falsificare fatture di acquisto. Sono almeno 4 le truffe che i Carabinieri della Stazione di Vernio hanno accertato ai danni di aziende con sede in Toscana, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, per un totale di circa 15mila euro.