l cadavere di una donna anziana, probabilmente sugli 80 anni, è stato trovato questa mattina sul lungomare Trieste di Caorle (Venezia). A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati alcuni passanti.

I sanitari del Suem 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Le cause della decesso non sono state ancora chiarite, ma i carabinieri della stazione non escludono che la donna possa essere stata investita da un pirata della strada.