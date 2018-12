Trovato deposito di botti illegale nelle Vele di Scampia

I carabinieri durante un controllo hanno trovato un deposito illegale di botti all’interno delle Vele di Scampia.

Durante i controlli intensificati in occasione di Capodanno, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto un deposito illegale di botti all’interno delle Vele di Scampia.

Si tratta di un garage a Quagliarano. 100 chili di esplosivo sono stati sequestrati. Gli inquirenti sospettano che molti altri chili siano stati venduti negli scorsi giorni.

A Scampia i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine e con ogni probabilità implicato nella questione del garage.

All’interno della sua auto sono stati ritrovati 3,2 chili di petardi artigianali non vendibili senza autorizzazione. I carabinieri sospettano che li stesse vendendo illegalmente come grossista.

Adesso il ragazzo dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente. Attualmente si trova ai domiciliari e attende il processo per direttissima.

Ma non finisce qui. Per la detenzione di 8 petardi è stato arrestato un uomo di 36 anni. teneva infatti i petardi in casa come se niente fosse.

A Quagliano, un uomo incensurato di 29 anni è stato arrestato perché nel suo garage sono stati ritrovati 100 chili di materiale esplosivo. In altre parole, botti per tutti i gusti.

Sono state sequestrate 43 “cipolle” e 802 ordigni artigianali del peso totale di 46 chili. Gli altri 47 chili di esplosivi erano vari: una batteria da ben 200 colpi, 16 batterie da 100 colpi, 9 battere da 49, una da 19 e poi 96 “candele romane”, 5 fumogeni, 6 pistole lancia-stelle filanti, 5 bengala infine “botti”, coni, candele, stelline.