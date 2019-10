Trovati con centinaia di euro di spesa in macchina, non potranno tornare a Terni

Da Roma a Terni per “fare la spesa”, ma la Polizia sospetta che i prodotti siano rubati. Il Questore ha emesso un Divieto di Ritorno per tre anni.

Ancora una volta il fiuto infallibile della pattuglia della Squadra Volante non ha sbagliato, quando ieri pomeriggio, durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno deciso di fermare un’auto con tre persone a bordo in via Alfonsine, nei pressi di un supermercato. Dal controllo al terminale, è emerso che i tre cittadini rumeni – moglie e marito di 19 anni e cognata di 21 – erano gravati da diversi precedenti penali; le due donne per furto e taccheggio, l’uomo per invasione di terreni o edifici. Per questo i controlli sono stati estesi anche all’autovettura, dove sono state rinvenute numerose confezioni di alimentari e prodotti per l’igiene personale per diverse centinaia di euro.

I giovani, provenienti da un campo nomadi di Roma, non sono stati in grado di fornire spiegazioni in merito alla loro presenza in città e per quanto riguarda la merce, hanno solo detto di averla acquistata regolarmente. Nei loro confronti è stata emessa la misura del Divieto di Ritorno per 3 anni nel Comune di Terni, a firma del Questore Messineo, mentre sono in corso le indagini per accertare la provenienza dei prodotti.