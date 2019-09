Trova portafoglio con 2000 euro dentro e rifiuta la ricompensa

Trova portafogli con 2000 euro dentro, lo restituisce e rifiuta la ricompensa.

Mossan Rasal, un ragazzo proveniente dal Bangladesh di 23 anni, stava passeggiando per via Nazionale, quando a ha notato un portafoglio tra la strada e il marciapiede. Così lo ha raccolto e lo ha portato ai carabinieri della stazione Macao.

I carabinieri hanno subito contattato il proprietario, che è andato di corsa in caserma per riprendere il suo portafoglio. Il romano ha ringraziato il ragazzo bengalese, che ha un banco di pelletteria in via Torino, e gli ha offerto una ricompensa.

Peccato che il 23enne non l’abbia accettata. A Repubblica ha raccontato che: “Non credo di aver fatto nulla di eccezionale. Ho solo pensato a chi li aveva persi. Si è trattato di essere onesti, come la mia famiglia mi ha educato a essere. Sono arrivato a Roma 7 anni fa. I miei genitori hanno investito i loro risparmi per il trasferimento dal Bangladesh. I primi tempi in questa città sono stati difficili ma da circa due anni gestisco la bancarella di via Nazionale. Guadagno alla giornata e lavoro duramente. Non ho mai visto tanti soldi tutti insieme, ma non erano miei. Non li avevo guadagnati ed era giusto restituirli”.

Inoltre, ha spiegato perché ha rifiutato la ricompensa: “Perché non sarebbe stato dignitoso. Piuttosto l’ho invitato a visitare la mia bancarella, sarei felice se diventasse un mio cliente, questo sì. Ma non ho voluto dei soldi per avergli restituito il suo portafogli caduto proprio vicino al mio banchetto. Si è trattato di una pura casualità e non sarebbe stato giusto essere pagato per questo. Ci siamo stretti le mani, ci siamo conosciuti e abbiamo parlato a lungo. Si è dimostrato molto disponibile e questo per me è sufficiente. Spero però di poter essere un esempio per qualcuno e che la mia storia aiuti a riflettere”.