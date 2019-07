Tromba d’aria a Varcaturo

A metà giornata una tromba d’aria si è abbattuta su Varcaturo, provocando non pochi disagi ai bagnanti.

A Varcaturo, sul litorale Napoletano, è arrivata una tromba d’aria. Il mulinello aveva una larghezza di circa 8 metri e si è formato all’altezza dello stabilimento Gallo.

Ha strappato sedie, ombrelloni, lettini, teloni, gazebo e diverse strutture mobili. In molti si sono riparati sotto il ristorante-bar dello stabilimento.

Sul posto sono tempestivamente intervenute delle ambulanze che hanno aiutato i presenti. Per fortuna, la tromba d’aria è durata pochi minuti.

Il proprietario del lido, Agostino Di Somma, ha raccontato a Repubblica che: “Sono stati attimi terribili. Ci sono stati alcuni feriti, ma fortunatamente solo lievi. I lettini e gli ombrelloni, a causa delle folate forti di vento che ci hanno investito, sono diventati delle vere e proprie armi. Ci poteva scappare il morto. Appena abbiamo visto quella nube nera ci siamo resi conto che non prometteva nulla di buono abbiamo chiuso gli ombrelloni ed avvertito i bagnanti in mare e sull’arenile di prendere le precauzioni per il maltempo in arrivo”.

Anche la tromba d’aria non è durata molto, i danni sono stati notevoli: “Stiamo lavorando per rimettere le cose in ordine e riparare quello che è possibile. È stato terribile ma fortunatamente i bagnanti sono salvi”.