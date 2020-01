“TRIESTE 2020 SCIENCE GREETERS” per gli studenti in occasione di ESOF 2020

Il progetto è intende realizzare un percorso formativo che offrirà a un gruppo di studenti l’opportunità di accompagnare i visitatori che affluiranno a Trieste nel corso di ESOF 2020.

Presentato in Municipio il progetto “TRIESTE 2020 SCIENCE GREETERS”, ideato da Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con la Fondazione internazionale per il progresso e la libertà delle scienze, con l’Università degli studi di Trieste, l’Associazione Guide Turistiche FVG, la Cooperativa La Collina, con il patrocinio del Comune di Trieste.

Obiettivo del progetto è quello di realizzare un percorso formativo teorico/pratico che offrirà a un gruppo di studenti universitari l’opportunità di accompagnare i visitatori che affluiranno a Trieste nel corso di ESOF 2020, durante le due settimane dell’evento, dal 27 giugno all’11 luglio 2020, lungo 7 diversi itinerari.

Alla presentazione sono intervenuti gli Assessori comunali a Esof2020 Serena Tonel e agli Eventi e ai Giovani Francesca De Santis, il Rettore dell’Università degli studi di Trieste, Roberto Di Lenarda, la Presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini, Paola Rodari per Esof2020 e i rappresentanti dei soggetti partecipanti al progetto.

La presidente Pittini, ringraziando il Sindaco e gli assessori del Comune di Trieste e tutti i rappresentanti delle realtà che hanno collaborato attivamente per la riuscita del progetto, ha rilevato l’importanza dell’iniziativa che sostanzialmente vedrà i ragazzi, universitari e studenti del Liceo Nordio (che disegneranno gli itinerari), ambasciatori della città e del territorio per diffondere conoscenza in ambito storico-culturale, scientifico e di sviluppo economico. Potranno ricevere 3 crediti formativi e un tirocinio formativo oltre a un premio finale.

L’attività di accompagnamento dei visitatori si svolgerà durante le 2 settimane di ESOF: 27 giugno – 11 luglio 2020, con un impegno individuale massimo giornaliero di 4 ore. Obiettivi: contribuire alla promozione e alla valorizzazione del territorio favorendo, al contempo, la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani in un’attività pratica che possa accrescere lo sviluppo di competenze sia specifiche che trasversali; offrire un percorso di “imprenditorialità” con lo scopo di far comprendere ai giovani l’importanza di applicarsi nello studio, di effettuare un compito operativo e di gestire autonomamente il contatto con i partecipanti, coordinandosi con gli altri partner; avvicinare i giovani alle Istituzioni di eccellenza del territorio e alla scienza come propulsore di tecnologia, innovazione e sviluppo;favorire la contaminazione tra i giovani e il sistema del territorio, trasmettendo loro l’importanza della conoscenza come collante di popoli e culture e volano di crescita e progresso.

Il percorso formativo ha una durata di 58 ore per partecipante, dal 18 febbraio a maggio 2020, il martedì e giovedì in orari pomeridiani e serali. Tutte le lezioni avranno luogo in sedi facilmente raggiungibili e situate nel centro città. In sintesi, i contenuti della formazione riguarderanno le basi del turismo, in particolare gli aspetti economici e industriali; la storia economica (in particolare del Porto) e scientifica di Trieste, nonché l’organizzazione dei tour e il laboratorio di prova degli itinerari.

GLI ITINERARI: Osservatorio Astronomico, Castelletto Villa Bazzoni (parte dell’Osservatorio astronomico); Museo dell’Antartide, Parco di San Giovanni, Itinerari Basagliani; Torre del Lloyd, parte dell’Arsenale del Lloyd Austriaco: ITIS, come esempi di welfare innovativo; Grotta Gigante e OGS; ICTP e SISSA per vedere l’elaboratore Ulisse; Università di Trieste – edificio storico di piazzale Europa ed ex Ospedale Militare, ora residenza universitaria .